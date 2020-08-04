فرض حظر تجول في المنطقة الشرقية من السابعة مساء إلى السابعة صباحا

قسم العزل الصحي بمركز بنغازي الطبي. (فيسبوك)

قررت العليا لمكافحة وباء كورونا في المنطقة الشرقية فرض حظر التجول من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا بداية من اليوم الثلاثاء، مع منع التنقل بين المدن حتى إشعار آخر .



وقالت اللجنة إن وحدات الجيش الوطني الليبي ووزارة الداخلية بالحكومة الموقتة ستفرض التدابير الاحترازية والوقائية الجديدة التي خلصت إليها اللجنة الطبية الاستشارية خلال اجتماعها اليوم في مقر رئاسة الأركان العامة في المرج، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).



كما تقرر إقفال كافة المقاهي والمطاعم أمام استقبال الزبائن مع السماح لخدمات التوصيل، مع قفل تام لكافة صالات الحلاقة ومزينات النساء، وكافة صالات المناسبات والمنازل المخصصة لذلك .



ودعت اللجنة كافة الوحدات الإدارية بتسييرها بالحد الأدنى من الموظفين، مشيرة إلى إصدار قرار من وزارة التعليم بالتعاون مع اللجنة الطبية الاستشارية بشأن العملية التعليمية، ومنبهة بأن الإجراءات المقبلة ستكون تصاعدية، حسب معطيات .