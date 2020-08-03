إيقاف حملات الدعاية للمرشحين في الانتخابات البلدية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 04:13 مساء
عدد من الناخبين المشاركين في انتخابات بلدية سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الإثنين، إيقاف الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات التي تجرى في مدينة مصراتة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن لجنة مكافحة جائحة «كورونا».

وأوضحت اللجنة أن إيقاف الحملات الدعائية يستمر لمدة أسبوعين حتى موعد يحدد لاحقًا، حفاظًا على صحة الجميع، مشيرة إلى أن توصيات اللجنة تمثلت في ضرورة منع التجمعات وأيضًا الحملات الدعائية لانتخاب المجلس البلدي بمصراتة.

وكان مقررًا أن يجرى التصويت في كل من مصراتة وككلة والشرقية وتراغن والقطرون وغات، خلال الأسبوع الأول من عيد الأضحى، وذلك بعد أن أُغلق باب الترشح في 25 يونيو الماضي. وتشدد اللجنة على اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية اللازمة مع المصوتين وجميع المشاركين في العملية الانتخابية. وأوضح رئيس اللجنة سالم بن تاهية أن البلديات الست هي المجموعة الأولى من بين ست مجموعات تضم عددًا من البلديات ستقام الانتخابات فيها قبل نهاية العام الجاري (2020)، مشيرًا إلى أن هناك برنامجًا انتخابيًّا لـ38 مجلسًا بلديًّا خلال العام 2020.

ولم تجرَ الانتخابات المقررة في عدد من البلديات في مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس «كورونا»، وانتظار اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة، وفق بن تاهية، الذي أكد أن الإجراءات متواصلة منذ العام الماضي لإتمام الانتخابات في البلديات الست، التي بلغ عدد قوائم الفئة العامة فيها 151 قائمة، و134 مرشحًا عن ذوي الاحتياجات الخاصة، و125 مرشحة عن فئة النساء.

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