تسليم جهاز لإجراء التحاليل الخاصة بـ«كورونا» إلى سرت

جانب من عملية تسليم جهاز إجراء التحاليل الخاصة بـ«كورونا» إلى سرت. (اللجنة الطبية الاستشارية)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، تسليم جهاز «PCR» إلى مدينة ​ سرت لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وجرى تسليم الجهاز إلى رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمدينة سرت بدعم من وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، حسب صفحة اللجنة على موقع «فيسبوك».

وأوضحت أن التسليم تم عن طريق معمل «covid-19 »بمركز بنغازي الطبي التابع للجنة، وبحضور رئيس اللجنة الفرعية سرت وإدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، ورئيس المختبر المركزي، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل الجهاز خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، من بينها 5 من مدينة سرت.

وقرر رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، فرض حظر التجوال داخل مدينة سرت وضواحيها طيلة 24 ساعة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة 10 أيام، لمواجهة الوباء.

جهاز إجراء التحاليل الخاصة بـ«كورونا» . (اللجنة الطبية الاستشارية)