تسليم جهاز لإجراء التحاليل الخاصة بـ«كورونا» إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 02:11 مساء
جانب من عملية تسليم جهاز إجراء التحاليل الخاصة بـ«كورونا» إلى سرت. (اللجنة الطبية الاستشارية)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، تسليم جهاز «PCR» إلى مدينة  سرت لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».
وجرى تسليم الجهاز إلى رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمدينة سرت بدعم من وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، حسب صفحة اللجنة على موقع «فيسبوك».

وأوضحت أن التسليم تم عن طريق معمل «covid-19 »بمركز بنغازي الطبي التابع للجنة، وبحضور رئيس اللجنة الفرعية سرت وإدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، ورئيس المختبر المركزي، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل الجهاز خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت اللجنة في وقت سابق تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، من بينها 5 من مدينة سرت.
وقرر رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، فرض حظر التجوال داخل مدينة سرت وضواحيها طيلة 24 ساعة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة 10 أيام، لمواجهة الوباء.

جهاز إجراء التحاليل الخاصة بـ«كورونا» . (اللجنة الطبية الاستشارية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يفقد أوراقا مهمة قبل لقاء مانشستر سيتي
رياضة عالمية
«العليا لمجابهة كورونا» في مصراتة تصدر توصيات جديدة.. وتنصح 3 فئات بعدم الخروج ...
ليبيا
حج 2020 ينتهي بدون تسجيل إصابات بـ«كوفيد-19»
دولى
مواطن من سبها يروي معاناته الجسدية والنفسية مع «كورونا» وكيف تعامل المخالطون معه
ليبيا
انهيار سد في السودان وغرق أكثر من 600 منزل «فيديو»
دولى
بايدن يتجه إلى اختيار مرشحته لنائب الرئيس.. والسناتورة السمراء كامالا هاريس ...
دولى
كريستيانو رونالدو ينهي الجدل حول مستقبله
رياضة عالمية
وفاة أول أميركية خضعت لعملية زرع وجه
طب وصحة
زيارة عقيلة والمشري.. هل فتحت نافذة أمل لـ«انفراجة سياسية»؟
ليبيا
رعب «كورونا» ينعش المستشفيات الخاصة والطب البديل في العراق
عربى
«الصحة العالمية» تحذر من جائحة «طويلة الأمد»
دولى
«الخدمات الصحية طبرق» توجه نداء عاجلا بشأن فيروس «كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: جزيئات فيروس كورونا في الهواء معدية