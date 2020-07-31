مصراتة تسجل أكثر من نصف إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

حصدت مدينة مصراتة أكثر من نصف الإصابات المؤكدة لفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، فمن ضمن 183 إصابة جديدة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، سجلت المدينة 110 حالات.

وتوزعت إصابات «كورونا المستجد» في مصراتة بواقع 106 حالات لمخالطين، وأربع حالات جديدة بينها حالة تعود لـ«جنسية غير ليبية»، علمًا بأن المدينة سجلت خلال اليومين الماضيين 175 إصابة، حسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وحلت طرابلس ثانية بتسجيلها 41 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في قائمة ضمت تسع مدن كانت الأكثر إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى إحصاء المركز الوطني لمكافحة الأمراض عشر إصابات بين العائدين من السفر.

وسجلت الزنتان ست إصابات جديدة، ومثلها سجلتها زليتن موزعة بواقع أربع حالات جديدة وحالتين لمخالطين، إضافة إلى حالة جديدة في كل من غريان والبيضاء وبن جواد، فيما سجلت طبرق أربع حالات، بينها حالتان جديدتان ومثلهما لمخالطين، وبنغازي ثلاث حالات جديدة.

وحصدت مصراتة النصيب الأكبر من حصيلة 14 حالة شفاء أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 6 حالات، فيما سجلت زليتن أربع حالات وبنغازي ثلاث حالات إضافة إلى حالة واحدة في بني وليد. كما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة الوفاة الوحيدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة داخل مدينة مصراتة.