شكري يستعرض مع غوتيريس موقف مصر الداعم الحل السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 07:25 مساء
لقاء سابق بين شكري وغوتيريس في القاهرة يوم 3 أبريل 2019. (أرشيفية: وزارة الخارجية المصرية)

قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أجرى بعد ظهر اليوم الجمعة اتصالا بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لمناقشة الوضع في ليبيا، مستعرضا موقف مصر «الواضح والداعم الحل السياسي الليبي/ الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي».

وأضافت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن شكري «أكد حرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدماً على ضوء ما أكده صدور (إعلان القاهرة) أخيراً من إمكانية التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين».

كما شدّد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي «على الدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية»، داعياً إلى «تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة»، وفق الوازرة.

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