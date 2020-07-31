قيادي بـ«الديمقراطي الإيطالي»: عدم تناسق سياسات دول الاتحاد الأوروبي فاقم أزمة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 03:49 مساء
نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي، أندريا أورلاندو. (آكي)

قال نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي، أندريا أورلاندو، إن عدم تناسق سياسات دول الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا أدى إلى تفاقم الأزمة الليبية.

وقال أورلاندو، في تصريح إلى إحدى قنوات التلفزة العامة اليوم الجمعة «العديد من المشاكل الليبية نتجت أيضًا من كيفية تحرك أوروبا بطريقة غير متناسقة الأطراف وباستخدام استراتيجيات مختلفة» وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف القيادي في الحزب شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم: «أعتقد أن الحاجة إلى مبادرة مشتركة على المستوى الأوروبي تفرض نفسها» في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المسألة «لا تتعلق حصرا بليبيا، بل أيضا بتونس».

اقرأ أيضا: دي مايو يزور تونس قريبا لتوقيع اتفاقية لمكافحة الهجرة

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو عن زيارة قريبة تقوده إلى تونس من أجل إبرام اتفاقية جديدة في مجال الهجرة مع السلطات هناك، وذلك بعد أيام من زيارة وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي.

وكشف دي مايو في مقابلة أجراها مع جريدة «كورييري ديلا سيرا»، عن مخاوف من موجة هجرة كبيرة قادمة من تونس على غرار تلك الألبانية في مطلع الألفية الثالثة، وفق ما نقلته «آكي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى
عربى
رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة
ليبيا
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مديرية أمن بنغازي: صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط وتمنع في المساجد
ليبيا
مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دواء جديد يخفض حدة «كورونا» بنسبة 79%