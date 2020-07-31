قيادي بـ«الديمقراطي الإيطالي»: عدم تناسق سياسات دول الاتحاد الأوروبي فاقم أزمة ليبيا

نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي، أندريا أورلاندو. (آكي)

قال نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي، أندريا أورلاندو، إن عدم تناسق سياسات دول الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا أدى إلى تفاقم الأزمة الليبية.

وقال أورلاندو، في تصريح إلى إحدى قنوات التلفزة العامة اليوم الجمعة «العديد من المشاكل الليبية نتجت أيضًا من كيفية تحرك أوروبا بطريقة غير متناسقة الأطراف وباستخدام استراتيجيات مختلفة» وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأضاف القيادي في الحزب شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم: «أعتقد أن الحاجة إلى مبادرة مشتركة على المستوى الأوروبي تفرض نفسها» في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المسألة «لا تتعلق حصرا بليبيا، بل أيضا بتونس».

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وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو عن زيارة قريبة تقوده إلى تونس من أجل إبرام اتفاقية جديدة في مجال الهجرة مع السلطات هناك، وذلك بعد أيام من زيارة وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي.

وكشف دي مايو في مقابلة أجراها مع جريدة «كورييري ديلا سيرا»، عن مخاوف من موجة هجرة كبيرة قادمة من تونس على غرار تلك الألبانية في مطلع الألفية الثالثة، وفق ما نقلته «آكي».