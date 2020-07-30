السراج يبحث مع قيس سعيد مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 06:48 مساء
قيس بن سعيد وفائز السراج، (أرشيفية: الإنترنت)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، حيث بحثا مستحدات الأوضاع في ليبيا.

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لتستجيب لطموحات الشعبين الشقيقين إلى المزيد من التعاون والتكامل، كما تبادل الطرفان التهنئة لمناسة حلول عيد الأضحى، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس الأربعاء، جدد الرئيس التونسي تأكيد حرص بلاده على «تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين»، معربا عن استعداد تونس المتواصل للمساهمة في «إيجاد تسوية سياسية يقبل بها الليبيون، وتضع حدا لهذه الأزمة التي أثرت سلبا على دول الجوار وفي مقدمتها تونس».

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