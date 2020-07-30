ضبط متهمين في جريمة قتل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 03:11 مساء
متهمان بارتكاب جريمة قتل في بنغازي، 30 يوليو 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط مركز شرطة البركة شخصين صادر بحقهما أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة في مدينة بنغازي، على خلفية قضية قتل عمد.

جاء ذلك بعد تكثيف عمل التحري لضبط العنصرين، اللذين تورطا في جريمة قتل مواطن باستخدام سلاح آلي، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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وعقب صدور التعليمات، كلف أعضاء التحريات في مركز الشرطة بالبحث والتحري وجمع المعلومات عنهما؛ لتسفر الجهود عن تحديد مكانهما، وإعداد كمين لهما ثم ضبطهما، وإحضارهما إلى المركز للاستدلال معهما، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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