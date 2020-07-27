ضبط تشكيل عصابي امتهن جرائم السطو المسلح في بنغازي

سيارة استخدمها تشكيل عصابي لارتكاب جرائم سطو مسلح، 26 يوليو 2020، (أمن بنغازي)

قال رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي المقدم أشرف الفايدي، إن أفراد القسم ضبطوا تشكيلا عصابيا امتهن جرائم السطو المسلح والسرقة بالإكراه، الذين اعترفوا بارتكاب جرائمهم بحق عدد كبير من المواطنين.

وأشار إلى أن الأمن لم يتمكن بعد من التوصل للمواطنين ضحايا هذا التشكيل، لأنه لم يتم التعرف عليهم حتى الآن، حسب تصريح نقلته المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

اقرأ أيضا: ضبط تشكيل عصابي يسرق منازل المواطنين في القوارشة والفعاكات

ودعت المديرية من تعرضوا لعملية سطو مسلح أخيرا الحضور لمقر قسم البحث الجنائي الكائن بمنطقة بوعطني بجوار المحكمة؛ لتقديم بلاغ حول واقعة السطو مع ذكر مكان ووقت الواقعة.