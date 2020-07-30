شركة الكهرباء: إظلام تام في طرابلس والمنطقة الغربية بعد إرجاع أحمال بالقوة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 11:47 صباحا
إصلاح أعطال في محطة كهرباء بطرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، أنه بعد إعادة بناء الشبكة الكهربائية ليلة أمس الأربعاء، تم إرجاع الأحمال في بعض المناطق بالقوة، الأمر الذي أدى إلى حدوث إظلام تام من جديد في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية.

وأوضحت الشركة أن الإظلام وقع في حدود الساعة 08:27 من صباح اليوم، مشيرة إلى «الرجوع لنقطة الصفر والبدء في إعادة تشغيل وحدات الإنتاج وبناء الشبكة من جديد». واعتبرت أن «مثل هذه الأعمال اللامسؤولة تؤثر في كفاءة وحدات الإنتاج، وقد تؤدي إلى الانهيار لا قدر الله».

وأكدت الشركة استمرار العمل ببناء الشبكة الكهربائية من قبل الفنيين والمهندسين العاملين بمحطات الإنتاج والتحويل وغرف التحكم، مشيرة إلى الدخول بالوحدة الأولى والثانية والثالثة بمحطة الرويس على الشبكة.

وأضافت أن موظفيها نجحوا أيضا في الدخول بالوحدة الغازية الثانية والثالثة بمحطة جنوب طرابلس على الشبكة، موضحة أن العمل جاء من أجل اعادة تشغيل باقي وحدات الانتاج.

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