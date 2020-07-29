تعليمات من بلدية طرابلس المركز للجزارين مع اقتراب عيد الأضحى

أطباء بيطريون يفحصون خروفا في أحد أسواق بيع المواشي بطرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأربعاء، منع الذبح أمام محلات الجزارة وفي الأسواق العامة، ضمن إجراءات وقائية لمكافحة وباء «كورونا المستجد» مع اقتراب حلول عيد الأضحى.

وقالت البلدية في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم إبلاغ جهاز الحرس البلدي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع الذبح أمام محلات الجزارة وفي الأسواق العامة.

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وفي وقت سابق اليوم، حدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام الجاري خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، من الموافق 30 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل بكل المؤسسات والهيئات العامة، وفق قراره رقم 520 لسنة 2020.