تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في توكرة

بلدية توكرة، (أرشيفية: وال بنغازي)

أعلنت لجنة التقصي والرصد والاستجابة ببلدية توكرة شرق بنغازي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في المدينة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، صباح اليوم الأربعاء.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس الثلاثاء، تسجيل 158 إصابة جديدة بالفيروس، و24 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة.

وبذلك يرتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 2827 حالة إصابة، بينها 2186 حالة نشطة، وتعافى 577 شخصًا، ووفاة 64 شخصا.

وفي مؤتمر صحفي أمس، قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، الدكتور خليفة البكوش، إن ليبيا دخلت إلى المستوى الوبائي الرابع «مرحلة الانتشار المجتمعي».