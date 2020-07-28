«الأعلى للقضاء» يطالب المحامي العام بالتحقيق مع البكوش بعد اتهامه المجلس بـ«المرتشي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 11:59 مساء
القيادي في حزب الاتحاد من أجل الوطن صلاح البكوش. (الإنترنت)

طالب المجلس الأعلى للقضاء المحامي العام في طرابلس، بالتحقيق في اتهام القيادي في حزب الاتحاد من أجل الوطن صلاح البكوش، المجلس بالمرتشي وتقاضيه 27 مليون دينار، من المجلس الرئاسي من موازنة الطوارئ لكي يدعم موقف الأخير في إعلانه حالة الطوارئ.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في رسالة إلى المحامي العام في طرابلس، إن البكوش كان ضيفا خلال برنامج بثته قناة ليبيا الأحرار، ليلة الخميس الجمعة الماضي، وتناول دور المؤسسة القضائية في ليبيا، وتحدث عن المجلس الأعلى للقضاء واصفا إياه بالمرتشي في إشارة لكتاب المجلس رقم 513 المؤرخ في 14 أبريل 2020، الموجه للمجلس الرئاسي ومحافظ ليبيا المركزي.

وأكد المجلس أن ما ذكره البكوش بالقناة يعد جريمة طبقا للقانون في حق القضاء ورموزه وتعديا من القناة، مطالبا المجلس بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد البكوش والقناة، مع موافاة المجلس بنتائج وإجراءات التحقيق أولا بأول.

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