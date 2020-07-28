عقيلة صالح يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يوليو 2020, 07:46 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في «زيارة رسمية تستغرق يومين» عقب اختتام زيارته للمملكة المغربية، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

ونقل الموقع عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قوله إن المستشار عقيلة صالح أجرى خلال زيارته للملكة الأردنية عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالأردن في مقدمتهم رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة.

وأضاف بليحق أن زيارة رئيس مجلس النواب تهدف إلى بحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة المستشار عقيلة صالح الأخيرة للحل في ليبيا.

واختتم المستشار عقيلة صالح أمس الإثنين، زيارة رسمية إلى المغرب تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، لمناقشة سبل حلحلة الأزمة في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أم كلثوم «عدوة إسرائيل» تثير الجدل في حيفا
ثقافة وفن
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد
دولى
مصراتة وسبها الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
ليبيا
عقيلة صالح يعلق على احتمال لقائه المشري بالرباط والتدخل التركي في ليبيا
ليبيا
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود (فيديو)
دولى
تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
وليامز تعلن استكمال إجراءات المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو
دولى
رئيس الأركان المصري يتابع تدابير حماية الحدود «على الاتجاه الاستراتيجي الغربي»
عربى
موسم حج استثنائي يبدأ في السعودية الأربعاء.. والوقاية من «كورونا» تسيطر على ...
عربى
رسميا.. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تحذيرية لنقص السكر في الدم