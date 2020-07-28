عقيلة صالح يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في «زيارة رسمية تستغرق يومين» عقب اختتام زيارته للمملكة المغربية، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

ونقل الموقع عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قوله إن المستشار عقيلة صالح أجرى خلال زيارته للملكة الأردنية عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين بالأردن في مقدمتهم رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة.

وأضاف بليحق أن زيارة رئيس مجلس النواب تهدف إلى بحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة المستشار عقيلة صالح الأخيرة للحل في ليبيا.

واختتم المستشار عقيلة صالح أمس الإثنين، زيارة رسمية إلى المغرب تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، لمناقشة سبل حلحلة الأزمة في ليبيا.