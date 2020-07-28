تعرف على خريطة الوضع الوبائي في ليبيا بعد تسجيل 190 إصابة جديدة بكورونا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض خريطة الوضع الوبائي في ليبيا اليوم، بعد تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و3 حالات وفاة.

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى أنه تسلم 1859 عينة، منها 678 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس و313 في مختبر فرع المركز مصراتة، و65 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، كما استقبل بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة، و159 عينة بمختبر فرع المركز سبها، 324 عينة في مختبر مركز بنغازي الطبي، وفي مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية تم تسلم 20 عينة.

وأضاف إلى أن 1669 عينة ظهرت سالبة، بينما تم تأكيد 190 إصابة منها 132 حالة جديدة، و58 حالة لمخالطين، فيما سجل 3 حالات وفاة إحداها في بنغازي واثنتان في سبها، فضلا عن تسجيل حالتي شفاء.

وتوزعت حالات الإصابة كالتالي:

1 - طرابلس:

المجموع الكلي: 50 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع -طرابلس مفصلة:

- طرابلس المركز: 2 حالات مخالطة 8 حالات جديدة

- سوق الجمعة: 7 حالات جديدة.

- غوط الشعال: 2 حالات جديدة

- الهضبة الخضراء: 6 حالات جديدة.

- تاجوراء: 7 حالات مخالطة 14 حالة جديدة.

- طريق المطار: حالة جديدة.

- أبوسليم: حالة جديدة.

- طريق السور: حالة جديدة.

- عين زارة: حالة جديدة - من مركز البحوث الحيوية.

2- ككلة:

- عدد 2 حالات جديدة.

- عدد حالة مخالطة.

المجموع الكلي 3 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس

3- مسلاتة:

- عدد حالة مخالطة.

- عدد حالة جديدة.

المجموع الكلي 2 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس

4- يفرن:

- عدد 5 حالات جديدة.

المجموع الكلي 5 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس

5- جنزور:

- عدد 5 حالات مخالطة.

المجموع الكلي 5 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس

6- الزنتان:

- عدد 2 حالات مخالطة

- عدد حالة جديدة

المجموع الكلي 3 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابس

7 - الأصابعة:

- عدد حالة جديدة.

المجموع الكلي: حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابس

8 - زليتن:

- عدد 5 حالات مخالطة

- عدد 3 حالات جديدة.

المجموع الكلي 8 حالات فحصت داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن

9 - مصراتة:

- عدد 7 حالات جديدة.

- عدد 29 حالة مخالطة.

المجموع الكلي 36 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - مصراتة

10- بني وليد:

- عدد 9 حالات جديدة.

المجموع الكلي 9 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - مصراتة

11 - بنغازي:

- عدد 26 حالة جديدة.

المجموع الكلي 26 حالة فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي

12 - درنة:

- عدد 4 حالات جديدة.

المجموع الكلي 4 حالات فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي

13- طبرق:

- عدد 2 حالات جديدة

المجموع الكلي 2 حالات فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي

14 - سبها:

- عدد 16 حالة جديدة.

- عدد 9 حالات مخالطة.

المجموع الكلي: 25 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - سبها

15 - الشاطئ:

- عدد حالة مخالطة

- عدد 11 حالة جديدة.

المجموع الكلي 12 حالات فحصت داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها

16- البوانيس:

- عدد حالة جديدة.

المجموع الكلي: 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - سبها

17 - تراغن:

- عدد حالة مخالطة

- عدد 2 حالات جديدة.

المجموع الكلي 3 حالات فحصت داخل مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها

وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض تم تسجيل حالتي شفاء في زليتن، و3 حالات وفاة منها واحدة في بنغازي وحالتين في سبها.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في عموم ليبيا منذ ظهور الوباء بالبلاد إلى 3,017 حالة بينها 2,371 حالة نشطة حتى الآن، فيما تعافى 579 حالة وتوفى 67.