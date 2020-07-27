إعادة تشغيل وحدتين من محطة كهرباء أوباري ودخولهما على الشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، إعادة تشغيل الوحدتين الغازيتين الرابعة والثالثة بمحطة أوباري ودخولهما على الشبكة الكهربائية، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أعلنت الشركة إعادة تشغيل 9 وحدات توليد بمحطات الرويس والزاوية وجنوب طرابلس ودخولها على الشبكة الكهربائية، منوهة إلى أنه جارٍ العمل على دخول باقي الوحدات إلى الشبكة الكهربائية.

وناشدت الشركة المواطنين عدم الدخول إلى محطات التحويل 220، وإرجاع الأحمال بالقوة، موضحة أن هذه الأفعال «تؤدي إلى حدوث إظلام عام تصحبه مشاكل فنية معقدة وإهدار جهد ووقت كبيرين للقيام ببناء الشبكة الكهربائية».

كما ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة المدن والمناطق الدخول في عملية طرح الأحمال اليدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.