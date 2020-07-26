إردوغان يتحدث عن دور الاستخبارات التركية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 08:13 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية: الإنترنت).

تحدث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن دور الاستخبارات التركية في الأزمة الليبية، خاصة التطورات التي شهدتها الأوضاع الميدانية على الأرض خلال الفترة الأخيرة.

وقال إردوغان: «إن الدعم المعلوماتي والعملياتي الذي وفره جهاز الاستخبارات التركي في ليبيا، غيَّر قواعد اللعبة» بحسب وكالة «الأناضول» التركية.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات الجديد بمدينة إسطنبول: «الدعم الاستخباراتي والعملياتي الذي قدمته الاستخبارات التركية، لعب دورًا في وقف تقدم الانقلابي خليفة حفتر الذي اختار الطرق العسكرية بدلاً عن الخيار السياسي للحل»، وفق تعبيره.

وتابع: «المكاسب التي حققناها في مناطق الاشتباكات، تعزز قوتنا على طاولة المفاوضات وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح شعبنا». مستطردًا: «نحن نعلم مدى التضحيات التي بذلتها الاستخبارات التركية في عملية المخلب شمال العراق، وعمليات درع الفرات وغصن الزيتون، ونبع السلام ودرع الربيع في سورية، وأيضًا في ليبيا ومناطق أخرى».

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