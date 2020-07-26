ضبط شاحنة تبغ منتهي الصلاحية في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 10:42 صباحا
شاحنة تحمل تبغا غير صالح للاستهلاك في أجدابيا. (جهاز مكفاحة الظواهر السلبية)

ضبطت نقطة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في أجدابيا شحنة تبغ غير معروفة الوجهة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي (وال) عن مكتب الإعلام بالجهاز قوله إنه «جرى مُصادرة الشحنة وجار التحري والبحث عن مالك هذه البضائع المحملة على شاحنة مستأجرة، لمحاسبته بتهمة المتجارة بصحة المواطن وفق القوانين المعمول بها».

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وذكر الجهاز أن هذه الشحنة «تُشكل خطرا على حياة المواطنين إن تمكن ضعاف النفوس من توزيعها وبيعها داخل مدينة أجدابيا».

ويوم الخميس الماضي، أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في أجدابيا عيادة خاصة بعد تسجيل مخالفات فيها، كما قبض على متورطين في بيع أسطوانات الغاز بالسوق السوداء.

من المضبوطات في شاحنة تحمل تبغا غير صالح للاستهلاك في أجدابيا. (جهاز مكفاحة الظواهر السلبية)
من المضبوطات في شاحنة تحمل تبغا غير صالح للاستهلاك في أجدابيا. (جهاز مكفاحة الظواهر السلبية)
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