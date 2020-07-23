«مكافحة الظواهر السلبية» يضبط عيادة مخالفة وسوقا سوداء لأسطوانات الغاز في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 23 يوليو 2020, 12:27 مساء
عدد من المتهمين ببيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء بأجدابيا، 23 يوليو 2020، (مكافحة الظواهر السلبية)

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في أجدابيا عيادة خاصة بعد تسجيل مخالفات فيها، كما قبض على متورطين في بيع أسطوانات الغاز بالسوق السوداء.

وعثر عناصر الجهاز على أدوية منتهية الصلاحية في العيادة التي تقع في شارع انتلات بمدينة أجدابيا، حسب بيان مكتب الإعلام بالجهاز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وجرى استدعاء مالك العيادة، لإحالته إلي جهات الاختصاص، والمثول أمام المخولين بالنظر في مثل هذه القضايا.

ملاحقة السوق السوداء لأسطوانات الغاز
كما قبض عناصر الجهاز على باعة أسطوانات غاز الطهي خارج المستودعات المعتمدة، مستغلين حاجة المواطنين، في ظل ارتفاع سعر الأسطوانات.

ووصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 40 دينارا، حسب بيان الجهاز، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد التعميم الأخير الصادر عن رئيس الجهاز بعدم بيع أسطوانات الغاز خارج المُستودعات والمحطات المخولة بالتوزيع، وذلك عبر تجارة غير مشروعة، حيث تُباع للمواطن بأسعار مرتفعة.

وأكد الجهاز مصادرة عدد من أسطوانات غاز الطهي؛ إضافة إلى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أسطوانات غاز ضبطت خارج مستودعات أجدابيا
أحد أفراد جهاز مكافحة الظواهر السلبية خلال معاينته تاريخ صلاحية دواء في عيادة خاصة بأجدابيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤولة أوروبية تدعو إلى خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط في ليبيا
ليبيا
مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات وزير الخارجية الأميركي
دولى
الديوان الملكي السعودي يعلن تفاصيل عملية جراحية خضع لها الملك سلمان
عربى
ماذا قال محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي؟
رياضة عالمية
العالم مع أزمة «كوفيد-19».. بطالة وضياع وخوف من المستقبل
دولى
أكثر من 15 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم.. والأمل في 200 لقاح محتمل
دولى
بايدن: ترامب أول رئيس عنصري للولايات المتحدة
دولى
قمر.. مراهقة أفغانية تروي تفاصيل قتلها مسلحين من «طالبان» اقتحما منزلها واغتالا ...
دولى
ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
الخارجية الروسية تدعو إلى ضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط بين الليبيين دون ...
ليبيا
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «مودرنا» آمن ويحفز الاستجابة المناعية في مواجهة «كورونا»