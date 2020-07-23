«مكافحة الظواهر السلبية» يضبط عيادة مخالفة وسوقا سوداء لأسطوانات الغاز في أجدابيا

عدد من المتهمين ببيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء بأجدابيا، 23 يوليو 2020، (مكافحة الظواهر السلبية)

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في أجدابيا عيادة خاصة بعد تسجيل مخالفات فيها، كما قبض على متورطين في بيع أسطوانات الغاز بالسوق السوداء.

وعثر عناصر الجهاز على أدوية منتهية الصلاحية في العيادة التي تقع في شارع انتلات بمدينة أجدابيا، حسب بيان مكتب الإعلام بالجهاز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وجرى استدعاء مالك العيادة، لإحالته إلي جهات الاختصاص، والمثول أمام المخولين بالنظر في مثل هذه القضايا.

ملاحقة السوق السوداء لأسطوانات الغاز

كما قبض عناصر الجهاز على باعة أسطوانات غاز الطهي خارج المستودعات المعتمدة، مستغلين حاجة المواطنين، في ظل ارتفاع سعر الأسطوانات.

ووصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 40 دينارا، حسب بيان الجهاز، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد التعميم الأخير الصادر عن رئيس الجهاز بعدم بيع أسطوانات الغاز خارج المُستودعات والمحطات المخولة بالتوزيع، وذلك عبر تجارة غير مشروعة، حيث تُباع للمواطن بأسعار مرتفعة.

وأكد الجهاز مصادرة عدد من أسطوانات غاز الطهي؛ إضافة إلى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

أسطوانات غاز ضبطت خارج مستودعات أجدابيا

أحد أفراد جهاز مكافحة الظواهر السلبية خلال معاينته تاريخ صلاحية دواء في عيادة خاصة بأجدابيا