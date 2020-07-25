مكاسب للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية

بدأت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، إذ زادت كل من العملات الأميركية والبريطانية والأوروبية، اليوم السبت، مقابل العملة الليبية.

فقد ارتفع الدولار إلى 5.91 دينار اليوم مقابل 5.89 دينار آخر سعر سجله أول من أمس «الخميس».

كذلك صعد سعر صرف اليورو إلى 6.70 دينار مقابل 6.58 دينار، بزيادة 12 قرشا خلال الفترة نفسها. وحقق الاسترليني أيضا مكاسب بواقع سبعة قروش، ليسجل 7.40 دينار مقابل 7.33 دينار.

إلا أن العملتين التركية والتونسية لم تشهدا تغيرا يذكر، إذ سجلت الليرة التركية 0.86 دينار، والدينار التونسي 2.09 دينار.