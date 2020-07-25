نقابة المهن الطبية: يجب حصر أسماء الأشخاص الأولى بتلقي لقاحات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 12:33 مساء
مركز العزل بسبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أكدت النقابة العامة للمهن الطبية أن ثلاثة لقاحات على الأقل لعلاج فيروس «كورونا المستجد» دخلت المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية عالميا، وأول اللقاحات هذه من إنتاج شركة أسترازينكا، والمعروف باسم لقاح جامعة أكسفورد، الذي تشير التجارب المبكرة إلى أنه يسهم في حماية مزدوجة من الفيروسات التاجية.

ودعت النقابة إلى حصر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الأورام، بالإضافة إلى حصر عدد الأطقم الطبية والطبية المساعدة «الفئات الأكثر عرضة للإصابة والوفاة» كمرحلة أولى لتقليل عدد الوفيات وتحصين كامل المجتمع كمرحلة ثانية.

ضرورة التواصل المبكر مع الشركات المصنعة للقاح
ونبهت بأهمية التواصل المبكر مع الشركات المصنعة، «يجب أن يكون من أهم خطوات إدارة الأزمة الحالية والقادمة لكي تنتهي هذه الأزمة بشكل كامل»، مشيرة إلى تواصل دول العالم مع الشركات المصنعة للقاحات لكي لكون لها الأولوية في الحصول على العلاج.

وأوضح النقابة أن مصر مثلا قامت أخيرا بحجز 30 مليون جرعة من لقاح «كورونا» الذي تطوره جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا في المملكة اـلمتحدة، والمتوقع إنتاجه فعليا خلال سبتمبر المقبل، من إجمالي 400 مليون جرعة لقاح سيتم إنتاجها كمرحلة أولى.

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