سماء صافية على الساحل الليبي من رأس اجدير إلى طبرق وسرعة الرياح تصل إلى 20 عقدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 11:44 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، اليوم السبت، بينما تتفاوت سرعة الرياح بين خمسة و15 عقدة، لكنها تصل إلى 20 عقدة على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق. 

ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25-1.00 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.

وعن حالة الساحل من رأس لانوف إلى طبرق، قال المركز إن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح سرعتها بين خمسة و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على ساحل درنة وطبرق، فيما ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50-1.00 متر من رأس لانوف إلى بنغازي، يصل إلى 1.50متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات وقليل الاضطراب على باقي الساحل، ودرجة حرارة سطح البحر 27 درجة، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.

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