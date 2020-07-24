تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» من سرت

أحد ميادين مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» مدير أمن سرت، عميد جمال عطايالله، تسجيل أول حالة مصابة بفيروس «كورونا» اليوم الجمعة، موضحا أنها لامرأة تبلغ من العمر 38 عاما من مدينة سرت.

وقال عطايالله في تصريح نشرته صفحة بلدية سرت على «فيسبوك» إن فريق الرصد والتقصي يقوم حاليا بحصر المخالطين للحالة المصابة وجمع عينات مسحية أنفية لهم.

وكانت مصادر باللجنة الطبية لمكافحة فيروس «كورونا» في سرت، أعلنت في 12 يوليو الجاري، دخول حالة مصابة بالفيروس إلى المدينة قادمة من منطقة الجفرة.

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وأضافت المصادر حينها أن الحالة التي جرى اكتشافها جرى إدخالها على الفور إلى العزل الطبي، بعد اتخاذ الإجراءات والتحاليل اللازمة وظهور نتائج الأشعة والتحاليل السريعة على الحالة المصابة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في عموم ليبيا نحو 2424 حالة، منها 1863 حالة نشطة، و504 تماثلوا للشفاء، و57 حالة وفاة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.