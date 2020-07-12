اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في سرت قادمة من الجفرة

أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت مصادر اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، عن دخول حالة مصابة بالفيروس قادمة من منطقة الجفرة إلى العزل الطبي، بعد أن جرى اتخاد الإجراءات بشأنها والتحاليل اللازمة وظهور نتائج الأشعة والتحاليل السريعة على الحالة المصابة.

وحسب رئيس اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، الدكتور الاستشارى عبدالله الأحول، فإن اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا سرت قررت إقفال مصحة الخليج الطبية بسرت لغرص إجراء تعقيم كامل لها، وكذلك عدد من المصحات الإيوائية بالمدينة، ومتابعة المخالطين للحالة المصابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة وباء كورونا.