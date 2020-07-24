«مكافحة الأمراض» ينشر الخريطة الوبائية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 06:16 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تفاصيل الحالة الوبائية في ليبيا، وخريطة توزيع حالات «كورونا» في البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تأكد إصابة 110 حالات إصابة بفيروس «كورونا» أمس.

وبحسب بيان للمركز توزعت الإصابات كالتالي:

طرابلس:

المجموع الكلي: 34 حالة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس ومفصلة على النحو التالي:

- قرجي: حالة جديدة.

- الحي الجامعي: حالتان جديدتان.

- طرابلس المركز: حالة مخالطة و11 حالة جديدة.

- سوق الجمعة: خمس حالات جديدة.

- صلاح الدين: حالتان جديدتان.

- الهضبة: خمس حالات جديدة.

- الدريبي: حالتان جديدتان.

- الخلة: حالة جديدة.

- تاجوراء: حالة جديدة.

- حي الأندلس: حالة جديدة.

- عين زارة: حالتان جديدتان.

ككلة:

حالة جديدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس.

الخمس:

خمس حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس، منها ثلاث حالات جديدة، وحالتان لمخالطين.

ترهونة:

تسع حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس، منها حالتان جديدتان وسبع حالات مخالطة.

الزاوية:

تسجيل أربع حالات جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الزاوية.

 مصراتة:

33 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة، منها عشر حالات جديدة بينها حالة غير ليبية، و23 حالة مخالطة .

مسلاتة:

حالة واحدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة.

زليتن:

ثلاث حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع زليتن، منها حالتان مخالطتان وحالة جديدة.

سبها:

سبع حالات جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها.

الغريفة:

ثلاث حالات مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها.

وادي عتبة:

حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها.

تراغن:

ثلاث حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع زليتن، منها حالتان جديدتان وحالة مخالطة.

بنت بيه:

حالتان فحصتا داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع زليتن.

بنغازي: ثلاث حالات فحصت داخل مختبر بنغازي الطبي.

سرت: حالة جديدة.

طبرق: حالة جديدة.

فيما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ثلاث حالات شفاء سجلت داخل مدينة سبها، بينما تم تسجيل حالة وفاة داخل الجفرة.

وبهذا البيان يصل إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا إلى 2424 حالة، منها 1863 حالة نشطة، و504 تماثلوا للشفاء، و57 حالة وفاة.

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