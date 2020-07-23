منظمات مدنية في بني وليد تطلق حملة لتوفير أضاحي للنازحين وذوي الدخل المحدود

صندوق لجمع المساهمات المالية في الحملة. (الإنترنت)

أطلق عدد من منظمات المجتمع المدني بمدينة بني وليد، اليوم الخميس، حملة لتوفير أضاحي العيد للعائلات ذات الدخل المحدود والعائلات النازحة إلى المدينة.

وقال العضو المشرف على الحملة، سامي التومي، لـ«بوابة الوسط» إن الحملة تسعى إلى تقديم الدعم ومساعدة الأسر المحتاجة لشراء أضاحي العيد في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها تلك الأسر.

ودعا التومي كافة الجهات ورجال الأعمال ومربي الأغنام إلى دعم الحملة والمشاركة في شراء أضاحي العيد لتوزيعها على الأسر ذات الدخل المحدود النازحين نهاية الأسبوع القادم.

وتجاوزت أسعار أضاحي العيد في مدينة بني وليد، الـ1200 دينار للأضحية، في ظل نقص السيولة وتأخر صرف مرتبات شهر يونيو للمواطنين.