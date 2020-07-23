عماري زايد يعتمد دليل تصنيف الجامعات الليبية

عماري زايد (يمين) خلال اعتماده دليل تصنيف الجامعات الليبية، 23 يوليو 2020. (تعليم الوفاق)

اعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، دليل تصنيف الجامعات الليببة الإصدار الأول لسنة 2020 بموجب القرار رقم «335»، وذلك بحضور مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، الدكتور محمد العتوق.

ويهدف التصنيف إلى تعزيز مفهوم وثقافة الجودة الشاملة في الجامعات الليبية، وتقييم وتصنيف أداء وفاعلية الجامعات الليبية، وحثها على التحسين والتطوير المستمر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للجامعات الليبية محلياً وإقليمياً ودولياً، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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وأصدرت وزارة التعليم، تمهيدا لاعتماد الدليل، قرارا بتشكيل لجنة وطنيه لتصنيف الجامعات الليبية، حيث اعتمدت اللجنة جملة من المعايير ومؤشرات القياس لتقييم الجوانب الأكاديمية بالجامعات، والتي تشمل برامج التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة، والعلاقات الدولية.

وتشمل معايير ومؤشرات قياس تقييم الجوانب الأكاديمية تقييم الجوانب الإدارية، والتي تتضمن التخطيط والتنظيم الإداري والتوثيق، وتطبيق تقنية المعلومات، وثقافة الجودة والتحسين المستمر في إدارة عمليات الجامعة بغية تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.