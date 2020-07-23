عماري زايد يعتمد دليل تصنيف الجامعات الليبية

اعتمد وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، دليل تصنيف الجامعات الليببة الإصدار الأول لسنة 2020 بموجب القرار رقم «335»، وذلك بحضور مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، الدكتور محمد العتوق.
ويهدف التصنيف إلى تعزيز مفهوم وثقافة الجودة الشاملة في الجامعات الليبية، وتقييم وتصنيف أداء وفاعلية الجامعات الليبية، وحثها على التحسين والتطوير المستمر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للجامعات الليبية محلياً وإقليمياً ودولياً، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».
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وأصدرت وزارة التعليم، تمهيدا لاعتماد الدليل، قرارا بتشكيل لجنة وطنيه لتصنيف الجامعات الليبية، حيث اعتمدت اللجنة جملة من المعايير ومؤشرات القياس لتقييم الجوانب الأكاديمية بالجامعات، والتي تشمل برامج التعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة، والعلاقات الدولية.
وتشمل معايير ومؤشرات قياس تقييم الجوانب الأكاديمية تقييم الجوانب الإدارية، والتي تتضمن التخطيط والتنظيم الإداري والتوثيق، وتطبيق تقنية المعلومات، وثقافة الجودة والتحسين المستمر في إدارة عمليات الجامعة بغية تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.