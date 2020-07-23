«مجموعة عمل برلين» تطالب بكشف الحقيقة بشأن 10 آلاف مفقود في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 01:20 مساء
سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، بضرورة المساءلة وكشف الحقيقة بشأن عشرة آلاف مفقود في ليبيا.

وقال تومرز عبر حسابه على «تويتر» الأربعاء إن «مجموعة عمل برلين برئاسة وزارتي الخارجية الهولندية والسويسرية والبعثة الأممية لدعم ليبيا، ناقشت اليوم أهمية قضايا الأشخاص المفقودين». وحسب الدبلوماسي الهولندي «يقدر عدد الليبيين المفقودين بنحو عشرة آلاف، وهذا يتطلب استجابة تضمن المساءلة والحقيقة، ووقف دورة أخرى من العنف والانتقام».

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ومنذ اندلاع حرب العاصمة أبريل العام 2019، تتزايد جرائم القتل والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، وإجبار عشرات آلاف السكان على النزوح من بيوتهم إلى جانب المقابر الجماعية وزرع الألغام في المنازل والمناطق المدنية. ومنذ 5 يونيو إلى 28 يونيو الماضي تم العثور على 208 جثث وأشلاء بشرية تعود لعدد غير معروف من الضحايا بالمنطقة الجنوبية لطرابلس وترهونة. 

وقالت المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، في بيان في 22 يونيو، إن مكتبها تلقى «معلومات موثوقة بخصوص 11 مقبرة جماعية مزعومة تحتوي على جثامين رجال ونساء وأطفال».
 

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