القيادة العامة: نجاح تجربة إطلاق صواريخ عبر منصة محلية الصنع بالكامل

الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (الإنترنت)

أعلن مدير مكتب التوجيه المعنوي برئاسة الأركان البحرية التابعة للقيادة العامة، العقيد أبوبكر البدري، عن نجاح القوات البحرية في إطلاق صواريخ عبر منصة محلية الصنع بالكامل، مهددًا بتدمير أي قطعة بحرية تحاول اختراق المياه الإقليمية الليبية.

جاء ذلك خلال مداخلة للبدري في مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهوزية قوات القيادة العامة لأي معركة محتملة.

وأشار البدري إلى أن القوات البحرية عملت خلال الفترة الماضية في مسارين الأول تمثل في فحص الصواريخ الموجودة في التخزين، لافتًا إلى التأكد من جاهزية هذه الصواريخ ونقلها إلى الأماكن المحتمل استخدمها فيها، فيما تمثل المسار الثاني في إمكانية استخدام هذه الصواريخ من منصات إطلاق.

وقال البدري إن قوات القيادة العامة لم يكن لديها مثل هذه المنصات، ما دفع القوات الجوية إلى العمل على تصنيع منصة لإطلاق صاروخ يزن ثلاثة أطنان وهو ما نجحت فيه وثبت ذلك في الاختبار الذي شهدته منطقة طبرق خلال الأيام الماضية.

من جانبه، استعرض المسماري خلال المؤتمر جهوزية قوات القيادة العامة لأي معركة محتلمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القيادة العامة تؤمن بأن حل الأزمة بيد الليبين عبر الحوار، لكنها تؤمن أيضَا بأن الخيار العسكري لابد أن يكون مطروحًا إذا لم تلتزم «المليشيات».

وأشار المسماري إلى تحصين تمركزات القوات العامة في مدينة سرت بشكل «ممتاز للغاية»، لافتًا إلى تزويدها بكل ما تحتاجه من دروع ودفاع جوي سواء ميداني أو استراتيجي، إضافة إلى الكفاءة العسكرية لكامل الوحدات وكذلك وحدات الاحتياط.

ولفت إلى رفع كفاءة القوات الجوية والبرية، مؤكدًا جهوزية قوات القيادة العامة للتعامل مع أي طارئ في منطقة العمليات وقدرة القوات الجوية على ضرب أي هدف في الأراضي الليبية.