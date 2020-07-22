برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلم بلدية أجدابيا سيارتين للصرف الصحي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 22 يوليو 2020, 08:22 مساء
سيارتا الصرف الصحي اللتان تسلمتهما بلدية أجدابيا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (الإنترنت)

تسلمت بلدية أجدابيا، اليوم الأربعاء، سيارتين للصرف الصحي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أصل 10 سيارات سيتم توزيعها على بلديات أخرى، بحسب رئيس مكتب الإعلام بالبلدية، سعد المغربي.

وأوضح المغربي لـ«بوابة الوسط» أن السيارتين جرى استلامهما من قبل رئيس المجلس التسييري، امبارك المنفي بمقر البلدية الذي قام بدوره بتسليمهما إلى مسؤولي الشركة العامة للصرف الصحي بالمدينة المهندس فرج اشويشين، والمهندس سامي بوكنيشة، من أجل استخدامهما في عملية خدمة البلدية.

وأوضح المغربي أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم السلم الاجتماعي في ليبيا.

وأشار المغربي إلى أن بلدية أجدابيا تسلمت خلال الفترة الماضية سيارات خاصة بالتعقيم للمساعدة في منع انتشار فيروس «كورونا» بالمدينة، التي جرى تسليمها إلى الشركة العامة للخدمات والنظافة بالبلدية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يسيطر على تشكيل الدوري الإسباني المثالي.. وظهور وحيد لبرشلونة
رياضة عالمية
واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
تركيا وروسيا تنظران في إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا
ليبيا
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دم اللاما يمثل علاجا واعدا لـ«كورونا»