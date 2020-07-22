برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلم بلدية أجدابيا سيارتين للصرف الصحي

سيارتا الصرف الصحي اللتان تسلمتهما بلدية أجدابيا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (الإنترنت)

تسلمت بلدية أجدابيا، اليوم الأربعاء، سيارتين للصرف الصحي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أصل 10 سيارات سيتم توزيعها على بلديات أخرى، بحسب رئيس مكتب الإعلام بالبلدية، سعد المغربي.

وأوضح المغربي لـ«بوابة الوسط» أن السيارتين جرى استلامهما من قبل رئيس المجلس التسييري، امبارك المنفي بمقر البلدية الذي قام بدوره بتسليمهما إلى مسؤولي الشركة العامة للصرف الصحي بالمدينة المهندس فرج اشويشين، والمهندس سامي بوكنيشة، من أجل استخدامهما في عملية خدمة البلدية.

وأوضح المغربي أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم السلم الاجتماعي في ليبيا.

وأشار المغربي إلى أن بلدية أجدابيا تسلمت خلال الفترة الماضية سيارات خاصة بالتعقيم للمساعدة في منع انتشار فيروس «كورونا» بالمدينة، التي جرى تسليمها إلى الشركة العامة للخدمات والنظافة بالبلدية.