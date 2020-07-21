«صحة الوفاق» تدرس استجلاب كوادر طبية ومساعدة من كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 10:47 مساء
لقاء وكيل وزارة الصحة مع سفير كوريا الشمالية في ليبيا. الثلاثاء، 21 يوليو 2020. (وزارة الصحة)

تعتزم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، دراسة إمكانية استجلاب كوادر طبية وكوادر طبية مساعدة من كوريا الشمالية بحلول العام المقبل، وهو ما جرى مناقشته بين وكيل الوزارة، الدكتور محمد هيثم، وسفير كوريا الشمالية لدى ليبيا، زوجين خيوك، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هيثم تباحث مع السفير الكوري حول التعاون الصحي بين البلدين، حيث أبدى وكيل الوزارة في بداية اللقاء سعادته بلقاء السفير الكوري، في طرابلس.

وأثني هيثم خلال اللقاء «على الأطقم الطبية الكورية وذكر أنها تميزت بتأقلمها السريع مع البيئة في ليبيا وتميزوا بالقدرة على تحمل ضغوطات العمل والظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا»، مبديا «استعداد وزارة الصحة لمباشرة عودة استجلاب الأطقم الكورية الطبية والطبية المساعدة».

من جهتها، أكد سفير كوريا الشمالية لدى ليبيا، زوجين هيوك «أن العلاقات المشتركة بين جمهورية كوريا وليبيا مستمرة وأن العلاقات الدولية والسفارة موجودة في ليبيا ولم تتأثر بالظروف التي مرت بها البلاد»، وفق وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وبخصوص استجلاب الأطقم الطبية والطبية المساعدة، قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إن السفير الكوري «أكد استعدادهم أيضا لتوفير الاحتياجات التي تحددها الدولة الليبية».

وأضافت الوزارة أن لقاء هيثم والسفير الكوري جرى خلاله «الاتفاق على أن تقوم وزارة الصحة عن طريق إدارة الشؤون الطبية بتحديد الاحتياجات الطبية وتحويلها إلى صندوق التأمين الصحي لدراسة إمكانية استجلاب الكوادر الكورية وتغطية جانب النفقات المالية من المخصصات المالية للأطقم الطبية والطبية المساعدة، بحيث تكون جاهزة للتنفيذ مع حلول العام 2021».

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