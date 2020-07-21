شفاء 5 إصابات بـ«كورونا» في مستشفى الهواري ببنغازي والحصيلة ترتفع إلى 53

المدير العام لمستشفى الهواري العام بنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف. (الإنترنت)

أعلن مدير عام مستشفى الهواري العام ببنغازي، الدكتور عبدالرحمن يوسف، الثلاثاء، شفاء خمس حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من الفيروس داخل المستشفى إلى 53 حالة.

وقال يوسف، في بيان تلقته بوابة «الوسط»، إن الحالات الخمس تعود لرجلين وثلاث نساء تعافوا من الفيروس بعدما تلقوا الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة، لافتًا إلى أن هذه الحالات توزعت بين بنغازي وأجدابيا وطرابلس.

وأشار إلى أن المستشفى استقبل 57 حالة إصابة بفيروس «كورونا» منذ بداية ظهور الجائحة، لافتًا إلى شفاء 53 حالة، فيما يتواجد بقسم الإيواء حاليًا ثلاث حالات.