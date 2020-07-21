النجار: نتائج إيجابية لتجربة علاج مصابي «كورونا» بـ«بلازما» المتعافين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 12:12 مساء
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار تحقيق نتائج إيجابية في تجربة علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، عبر بلازما دم المتعافين.

وأشار إلى أن الأطباء في مركز العزل الصحي بمعيتيقة استخدموا هذا الأسلوب، الذي أسهم في إنقاذ أرواح عدد من المرضى، حسب حديثه في مقطع فيديو نشره المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وكشف عن إطلاق المركز حملة بالتعاون مع مصرف الدم المركزي، لحث المتعافين على التبرع بدمهم إلى المصرف، تحت شعار «بلازما دمك تنقذ غيرك».

ولفت إلى أنه عند الحصول على دم المتعافين، يتم استخلاص البلازما منها، ومعالجتها، وتجهيزها للحقن في أجسام المصابين بالفيروس.

وأمس، أصدر مركز مكافحة الأمراض قائمة بالشروط الواجب توافرها في المتبرع بـ«بلازما الدم»، ومنها «إثبات التعافي بنتيجة مسحتين سلبيتين، ومرور 14 يوما على آخر مسحة سلبية، وعدم ظهور أعراض أخرى للفيروس بعد التعافي».

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