«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 02:14 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض شروط التبرع بـ«بلازما الدم» للمتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن أولا استيفاء شروط التعافي الأساسية، وهي «إثبات الإصابة عبر نتيجة مسحة إيجابية، وإثبات التعافي بنتيجة مسحتين سلبيتين، ومرور 14 يوما على آخر مسحة سلبية، وعدم ظهور أعراض أخرى للفيروس بعد التعافي»، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما يشترط أن تكون سن المتبرع بين 18 و60 عاما، ووزنه أكثر من 50 كيلو غراما، ولا يعاني من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، كما لا يكون أجرى عمليات جراحية كبرى من قبل، إضافة إلى عدم إصابته بالأمراض الفيروسية الأخرى كالتهاب الكبد.

يذكر أن المركز وجه دعوة إلى المتعافين بالتبرع بالبلازما، والتي تحقن في أجساد المصابين بالفيروس، ويستخدم كأحد أشكال العلاج في العديد من الدول.

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«مكافحة الأمراض» يوضح شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من «كورونا»