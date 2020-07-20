عضو بمركز مكافحة الأمراض يتوقع زيادة عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس «كورونا» خلال عيد الأضحى

المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

توقع عضو اللجنة الوبائية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ناصر ديهوم، زيادة عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال ديهوم لإذاعة «الصحية FM»، اليوم الإثنين، إنه «مع قلة إمكانات القطاع الصحي نتوقع زيادة عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا، كما نتوقع زيادة عدد الحالات في عيد الأضحى».

وأضاف عضو اللجنة الوبائية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنهم يتوقعون أيضًا «تفاقم الوضع الوبائي بفيروس كورونا» بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس.

بالأرقام والتفاصيل.. 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 بلدية بأنحاء ليبيا

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في 18 بلدية، أمس الأحد، موضحًا أن من إجمالي الحالات الجديدة 50 حالة في طرابلس، و17 حالة في سبها وثماني حالات جديدة في مصراتة.

واعتبر المركز في بيان الحالات الجديدة «تمثل تطورًا وبائيًّا جديدًا للفيروس كأعلى إحصائية يومية في البلاد». فيما بلغ إجمالي الإصابات 1980 حالة، من بينها 1490 حالة نشطة، بينما توفي نحو 49 جراء الإصابة بالفيروس، وبلغ عدد المتعافين نحو 441 حالة.