إصلاح أعطال في الشبكة الكهربائية بمشروع الهضبة

فنيو شركة الكهرباء خلال إصلاحهم خط كهرباء في مشروع الهضبة، 19 يوليو 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصلاح عدد من الأعطال في منطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

وتضمنت الأعمال صيانة خط الجنوب 1 و2، بجهد 220 ك ف، وتركيب وصلات وإصلاح وصلة وسطية، وتغيير عوازل على برج الشد وتجهيزه، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما أشار البيان إلى اكتشاف إدارة الهندسة العسكرية عددا من الألغام على المسار المذكور، حيث قامت بإزالته.

يذكر أن أعمال الصيانة تتواصل على قدم وساق في الأحياء الجنوبية بالعاصمة، والتي تضررت خلال الفترة الماضية، جراء الاشتباكات.

إذ سبق أن أعلنت الشركة في 16 يونيو الماضي تشغيل المحول رقم «3» جهد «30/220 سعة 100 ميغا فولت أمبير» داخل محطة الهضبة، إلى جانب البدء في تنفيذ الاختبارات التشغيلية بمحطة «30/11 ك ف» البيطرة بمنطقة سوق الخميس بالخمس، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.