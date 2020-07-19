تنسيقية المجتمع المدني بطبرق تختار بوالخطابية شخصية العامين 2019 و2020

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 19 يوليو 2020, 07:42 مساء
تكريم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (الإٕنترنت)

اختارت تنسيقية المجتمع المدني في طبرق، صباح اليوم الأحد، رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، شخصية العامين 2019 و2020 في بادرة هي الأولى من نوعها في المدينة.

وكرمت تنسيقية المجتمع المدني بوالخطابية خلال احتفالية جرى تنظيمها بمقر ديوان بلدية طبرق، حضرها أعضاء المجلس التسييري وديوان البلدية ومكتب المشروعات ورؤساء القطاعات ومجلس الحكماء والأعيان.

وقال رئيس تنسيقية المجتمع المدني في طبرق، حسين الصغير، لـ«بوابة الوسط» إن هذه البادرة اتفق عليها أعضاء التنسيقية لاختيار شخصية كل عام، مشيرًا إلى أن الانطلاقة بدأت مع نهاية العام الماضي.

وأوضح الصغير أن اختيار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية يأتي تقديرًا لدوره الملموس في المدينة، وما حققه من إنجازات في ظل نقص الإمكانات وانعدامها.

وأضاف الصغير أن اختيار بوالخطابية «لم يكن عشوائيًّا بل كانت هناك آراء وملاحظات من أعضاء المجتمع المدني والمواطنين، ولكنهم اتفقوا على أن يكون رئيس المجلس هو شخصية العام».

وأشار الصغير إلى أن إنجازات المجلس التسييري لبلدية طبرق برئاسة بوالخطابية كان لها وقع ملموس على أهالي المدينة، وانعكست على بقية القطاعات الأخرى في عملية الإصلاح والتطوير.

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