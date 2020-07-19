مؤسسة النفط: 7.104 مليار دولار خسائر النفط خلال 183 يوما

مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن خسائر الدولة الليبية جراء إقفال قطاع النفط ووقف عمليات الإنتاج والتصدير، تجاوزت 7.104 مليار دولار، خلال 183 يومًا، وبالتحديد منذ 18 يناير الماضي.

وقال بيان للمؤسسة اليوم، إن الخسائر بلغت بالتحديد 7 مليارات و104 ملايين و931 ألف دولار.

خسائر الإقفالات النفطية تتجاوز 7 مليارات خلال 180 يومًا

وأعلنت مؤسسة النفط، الجمعة الماضي، رفع حالة «القوة القاهرة» التي كانت أعلنتها في 18 يناير الماضي عن كل صادرات النفط في ليبيا، وذلك قبل أن تعود وتعلن غلق النفط مجددًا، الأحد، متهمة «الإمارات العربية المتحدة بالوقوف» وراء ذلك.

ودعت مؤسسة النفط مجلس الأمن الدولي لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك، مؤكدة أنها «أُجبرت على إعلان «القوة القاهرة» على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية»، موضحة أن «القوات المسلحة التابعة لخليفة حفتر أمرت يوم 11 يوليو بوقف أي صادرات أخرى»، وذلك بعد يوم واحد فحسب من استئناف الصادرات.