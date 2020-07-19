طقس معتدل على سواحل ليبيا وسرعة الرياح تتراوح بين 5 و20 عقدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على سواحل ليبيا اليوم الأحد، مع رؤية جيدة، لا تعيق مرتادي البحر أو الصيادين من الاستمتاع بالجو أو العمل، فيما تتراوح حرارة سطح البحر بين 25 و26 درجة، أما سرعة الرياح فتتراوح بين 5 عقدات و20 عقدة.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح تصل سرعتها ما بيـن 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.



البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 26 درجة، والرؤيـة جيدة.



الساحل من رأس الانوف إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر، وسرعة الرياح بين 5 و20 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.50 متر.



البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر 25 درجة، والرؤيـة جيدة.