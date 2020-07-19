«الصليب الأحمر» تقدم مولدي كهرباء لمحطتي المياه في درج وسيناون

نقل المولدين الكهربائين من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، تقديم مولدين كهربائيين إلى محطتي المياه في بلدتي درج وسيناون، غربي البلاد، لدعم عملهما أثناء فترات انقطاع التيار الكهربائي.



وقالت اللجنة إن إمدادات المياه تتأثر بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما يؤثر على وصول المياه إلى آلاف السكّان، مشيرة إلى حرصها على استمرار عمل محطات المياه.



وأرجع جهاز النهر الصناعي في أكثر من مناسبة انقطاع المياه عن مناطق في العاصمة طرابلس ومدن أخرى إلى توقف المضخات الرئيسية بسبب انقطاع الكهرباء، الذي تزايد منذ دخول فصل الصيف، وارتفاع الاستهلاك المنزلي والتجاري.

نقل المولدين الكهربائين من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. (الإنترنت)