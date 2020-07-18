«الوفاق» تؤكد وصول تعزيزات عسكرية تابعة لها إلى سرت

وصول تعزيزات عسكرية لقوات حكومة الوفاق قرب سرت, 18 يوليو 2020. (غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة)

أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق، وصول تعزيزات كبيرة «من مختلف المدن الليبية» إلى سرت، حيث توافدت «أرتالٍ مُدججة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية إلى تمركزات» قواتها.

وتابعت الغرفة في بيان اليوم، أن هذه التعزيزات تأتي في إطار الدعمِ المُتواصلِ لعملية «دروب النصر»، والتي تستعد فيها قوات الوفاق لمحاولة السيطرة سرت والجفرة.

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وبحسب البيان، وكان في استقبال هذه القوات والأرتال، آمر غرفة تأمين وحماية سرت والجفرة إبراهيم بيت المال، وآمر التسليح والذخيرة العميد عمر بن راشد، والناطق باسم غرفة العمليات العميد الهادي دراه، إضافةً لعدد من آمري المحاور والقادة الميدانيين.

وصول تعزيزات عسكرية لقوات حكومة الوفاق قرب سرت, 18 يوليو 2020. (غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة)

وصول تعزيزات عسكرية لقوات حكومة الوفاق قرب سرت, 18 يوليو 2020. (غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة)