مؤسسة النفط تناقش مشاريع تحديث منظومات قياس النفط والغاز مع شركة سرت

اجتماع إدارة القياس مع مجلس إدارة شركة سرت. (المؤسسة الوطنية للنفط)

عقدت الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، اجتماعاً مع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمقرها الرئيسي بمنطقة البريقة، وذلك للمتابعة الدورية لمشاريع تحديث منظومات قياس النفط والغاز بنطاق عمليات شركة سرت.

وقالت المؤسسة في بيان إن المختصين قدموا خلال الاجتماع «بفريق التقّييم الميداني التابع للإدارة العامة للتفتيش والقياس عرضاً فنياً يتضمّن نتائج التقييم لمنظومات قياس الغاز المُضخّ بالشبكة الساحلية، والسبل المثلى لتطوير هذه المنظومات وفق المعايير القياسية الصادرة عن الهيئات الدولية في هذا الاختصاص».

حضر الاجتماع عن المؤسسة، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس المهندس علي فرج الساعدي، ومدير إدارة التفتيش والقياس المهندس أحمد الفرجاني، وعن شركة سرت رئيس مجلس الإدارة المهندس مسعود سليمان، وأعضاء مجلس الإدارة، مصطفى هماد، وفايز النعاس، وخالد الجبالي، وعدد من المراقبين والفنيين بالإدارات المختصة بالإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.