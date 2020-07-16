«المركزي»: 174 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 12:55 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لنحو 174 شركة خلال أسبوع، كان ثلاثة اعتمادات مستندية لشركة صناعات غذائية ومضارب أرز بقيمة 8.7 مليون دولار.

وتعمل معظم الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها، خلال الفترة بين 9 و15 يوليو في مجال استيراد المواد الغذائية والمواشي واللحوم ومنتجات الألبان ومشتقاتها، إلى جانب شركة أخرى متخصصة في استيراد الأدوية والمعدات الطبية ومواد التنظيف.

وقال المصرف المركزي في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الشركات التي حصلت على الاعتمادات أبدت موافقتها على نشر التفاصيل الخاصة بتلك الاعتمادات «إيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام المصرف المركزي بنشر تفاصيلها».

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ويأتي فتح الاعتمادات «استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 8 أبريل الجاري، بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة»، وفق بيان «المركزي».

وفي 20 أبريل الماضي، سمح المصرف المركزي للمصارف بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية خلال فترة حظر التجول التي أعلنها المجلس الرئاسي.

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