ضط متهم بـ«دهس» طفل في مصراتة

السيارة المستخدمة في جريمة دهس طفل في مصراتة، 15 يوليو 2020. (مديرية أمن مصراتة)

أعلنت مديرية أمن مصراتة في وقت متأخر الأربعاء، ضبط المتهم في جريمة قتل طفل يبلغ 8 أعوام جراء حادث سير وقع بمنطقة الغيران أمام مستشفى «الأمل» بطريق المطار.



وحدثت الواقعة في 25 مايو الماضي، عندما دهس المتهم الطفل إبراهيم الحنفي بسيارته «متشي لانسر» بيضاء اللون، معتمة الزجاج، ولاذ بالفرار، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن مصراتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وأشار البيان إلى تمكن أعضاء قسم شرطة المرور في 11 يوليو الجاري من ضبط الجاني بعدما قام ببيع سيارته لشخص بمنطقة زمزم، الذي باعها بدوره لشخص أخر بمنطقة أبوقرين ليقوم الأخير باستبدالها بسيارة آخرى حيث تم ضبطها .



ومن خلال الاستدلال مع المتهم اعترف بالواقعه كاملة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته لجهات الاختصاص، حسب البيان.



المتهم بدهس طفل في مصراتة، 15 يوليو 2020. (مديرية أمن مصراتة)