فنيون بشركة سرت للنفط ينجحون في تصنيع قطع غيار للورشة المركزية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 10:19 مساء
فينو شركة سرت للنفط اثناء تصنيع قطع غيار للورشة المركزية. (الإنترنت)

تمكنت الورشة المركزية الأولى بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من إعادة «المرفاع» المتحرك (Overhead crane –Demag 20 ton 1967) إلى الخدمة بعد أن صنعت قطع الغيار المتضررة الخاصة به داخل الورشة.

ويشكل هذا المرفاع المتحرك أهمية كبيرة للورشة المركزية في إنجاز الأعمال الكبيرة التي يصل وزنها إلى أكثر من 5 أطنان مثل التوربينات والضواغط والمضخات وغيرها.

وتقدر قيمة طلبية شراء عدد من قطع الغيار بنحو 60 ألف دينار، لكن قطع الغيار المطلوبة قديمة وغير متوافرة من المصنع والموردين، حسب ما أفادت إدارة المشتريات الخارجية، حسب صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

ولهذا أخذ العاملون بالورشة المركزية الأولى زمام المبادرة في تصنيع هذه القطع المتضررة للمرفاع المتحرك، بالتعاون مع وحدة تفتيش الروافع بقسم الحماية من التآكل، بالإضافة إلى عدد آخر منها لاستخدامها مستقبلًا.

يشار إلى أن القطع المصنعة داخل الورشة اختبرها مفتش وحدة الاختبارات بقسم الحماية من التآكل، وبعد الانتهاء من تركيب القطع جرى فحص واختبار المرفاع المتحرك من قبل مفتش الروافع بقسم الحماية من التآكل بنجاح وصدرت شهادة اختبار حمولة معتمدة بالخصوص.

وقد شارك وتعاون في إنجاز المبادرة المميزة التي وفرت الوقت والجهد والمال، فنيون بقسم الحماية من التآكل بالإدارة الفنية، وقسم صيانة المعدات الثقيلة بإدارة النقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق مونديال 2022
رياضة عالمية
بيرول: نتوقع سعر 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ملف النفط في ليبيا.. نقطة حوار سياسي أم تصعيد ...
فيديو
«أفريكوم»: نمتلك أدلة على زرع «فاغنر» ألغاما في طرابلس وحولها
ليبيا
الأمم المتحدة: 132 مليون شخص يضافون لقائمة الجياع في العالم نتيجة «كورونا»
عربى
السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
الرئاسة التركية: إردوغان وترامب اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار ...
ليبيا
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح شركة أميركية لكوفيد-19 يدخل المرحلة النهائية للتجارب السريرية في 27 الجاري