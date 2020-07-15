فنيون بشركة سرت للنفط ينجحون في تصنيع قطع غيار للورشة المركزية

فينو شركة سرت للنفط اثناء تصنيع قطع غيار للورشة المركزية. (الإنترنت)

تمكنت الورشة المركزية الأولى بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من إعادة «المرفاع» المتحرك (Overhead crane –Demag 20 ton 1967) إلى الخدمة بعد أن صنعت قطع الغيار المتضررة الخاصة به داخل الورشة.

ويشكل هذا المرفاع المتحرك أهمية كبيرة للورشة المركزية في إنجاز الأعمال الكبيرة التي يصل وزنها إلى أكثر من 5 أطنان مثل التوربينات والضواغط والمضخات وغيرها.

وتقدر قيمة طلبية شراء عدد من قطع الغيار بنحو 60 ألف دينار، لكن قطع الغيار المطلوبة قديمة وغير متوافرة من المصنع والموردين، حسب ما أفادت إدارة المشتريات الخارجية، حسب صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

ولهذا أخذ العاملون بالورشة المركزية الأولى زمام المبادرة في تصنيع هذه القطع المتضررة للمرفاع المتحرك، بالتعاون مع وحدة تفتيش الروافع بقسم الحماية من التآكل، بالإضافة إلى عدد آخر منها لاستخدامها مستقبلًا.

يشار إلى أن القطع المصنعة داخل الورشة اختبرها مفتش وحدة الاختبارات بقسم الحماية من التآكل، وبعد الانتهاء من تركيب القطع جرى فحص واختبار المرفاع المتحرك من قبل مفتش الروافع بقسم الحماية من التآكل بنجاح وصدرت شهادة اختبار حمولة معتمدة بالخصوص.

وقد شارك وتعاون في إنجاز المبادرة المميزة التي وفرت الوقت والجهد والمال، فنيون بقسم الحماية من التآكل بالإدارة الفنية، وقسم صيانة المعدات الثقيلة بإدارة النقل.