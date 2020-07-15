«تخطيط الوفاق» والسفارة الأميركية تراجعان أوجه التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 04:24 مساء
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أجرت وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني والسفارة الأميركية لدى ليبيا والوكالة الأميركية عملية مراجعة شاملة لأوجه التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في إطار مذكرة النوايا بين البلدين الموقعة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط في أكتوبر 2019، بحسب السفارة الأميركية.

جاء ذلك خلال لقاء عبر الفيديو عقد أمس الثلاثاء، وضم كلا من المفوض بوزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني، الطاهر الجهمي، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جوشوا هاريس، والمدير القُطري للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جون بينيل.

 وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن الاجتماع «استعرض التقدم المحرز فيما يتعلق بالتعاون الفني في برامج المساعدة الخارجية، ووفّر منتدى لدراسة الأولويات الإستراتيجية».

وأكّد القائم بالأعمال، جوشوا هاريس «أنّ الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 715 مليون دولار لدعم الشعب الليبي منذ العام 2011، مع تركيز على دعم المؤسسات والمجتمعات الليبية في تعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - ملف النفط في ليبيا.. نقطة حوار سياسي أم تصعيد ...
فيديو
الأمم المتحدة: 132 مليون شخص يضافون لقائمة الجياع في العالم نتيجة «كورونا»
عربى
السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
الرئاسة التركية: إردوغان وترامب اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار ...
ليبيا
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في ليبيا ودول عربية.. تشاهد اليوم محطة الفضاء الدولية كنجمة ساطعة في السماء