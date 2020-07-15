النيابة الكويتية تأمر بضبط مبارك الدويلة في قضية «تسجيلات خيمة القذافي»

النائب السابق مبارك الدويلة، (أرشيفية: الإنترنت)

أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ«تسجيلات خيمة القذافي».

يأتي ذلك بعد تقدم وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة، حسب خبر نشرته جريدة «الرأي» الكويتية.

وشهدت الكويت ودول خليجية ضجة إعلامية خلال الفترة الماضية، على خلفية تسجيلات لـ«الدويلة» مع العقيد معمر القذافي، يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، وقد تناقلها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر في جهاز أمن الدولة الكويتي لجريدة «القبس» أنه تم فتح تحقيقات موسعة مع الدويلة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى الذات الأميرية، بعدما صرح في إحدى وسائل الإعلام بأنه نقل إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه والقذافي.

وفي 25 يونيو الماضي، قال الدويلة إن زيارته إلى القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال العام 2005، كانت بعلم وزارة الخارجية الكويتية، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».