النيابة الكويتية تأمر بضبط مبارك الدويلة في قضية «تسجيلات خيمة القذافي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 03:32 مساء
النائب السابق مبارك الدويلة، (أرشيفية: الإنترنت)

أمرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ«تسجيلات خيمة القذافي».

يأتي ذلك بعد تقدم وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة، حسب خبر نشرته جريدة «الرأي» الكويتية.

وشهدت الكويت ودول خليجية ضجة إعلامية خلال الفترة الماضية، على خلفية تسجيلات لـ«الدويلة» مع العقيد معمر القذافي، يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، وقد تناقلها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر في جهاز أمن الدولة الكويتي لجريدة «القبس» أنه تم فتح تحقيقات موسعة مع الدويلة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى الذات الأميرية، بعدما صرح في إحدى وسائل الإعلام بأنه نقل إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه والقذافي.

وفي 25 يونيو الماضي، قال الدويلة إن زيارته إلى القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال العام 2005، كانت بعلم وزارة الخارجية الكويتية، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - ملف النفط في ليبيا.. نقطة حوار سياسي أم تصعيد ...
فيديو
الأمم المتحدة: 132 مليون شخص يضافون لقائمة الجياع في العالم نتيجة «كورونا»
عربى
السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
الرئاسة التركية: إردوغان وترامب اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار ...
ليبيا
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في ليبيا ودول عربية.. تشاهد اليوم محطة الفضاء الدولية كنجمة ساطعة في السماء