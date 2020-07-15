بالصور.. وكيل «صحة الموقتة» يطمئن على سير العمل في مركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 15 يوليو 2020, 12:42 صباحا
وكيل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة في مركز طبرق الطبي, 14 يوليو 2020. (الإنترنت)

قام صباح أمس الثلاثاء وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة الموقتة، نوري الورفلي، بزيارة لمركز طبرق الطبي، وكان فى استقباله مدير عام المركز الدكتور الدكتور فرج عبد الله الجالي، وعدد من مدراء الإدارات الهندسية والشؤون الإدارية و الخدمات ورئيس لجنة العطاءات بالمركز.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي فإن وكيل وزارة الصحة عقد اجتماعا بمدير المركز، وبحث خلال الاجتماع جاهزية الأقسام الفنية لأي حالة تأهب ومدى استعدادها للتعامل معها.

كما قام الورفلي بجولة تفقدية لإدارة الشؤون الهندسية والفنية، واضطلع خلالها على سير العمل بالمشرحة وحافظة الموتى ومحطة الأكسجين الطبي ومحطة المياه وكل المنظومات بالمركز.

و أثنى وكيل وزارة الصحة خلال زيارته على دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وتسييرهم للعمل بشكل منتظم ومتابعته  الدقيقة للمرضى داخل أقسام المركز المختلفة.

وفي الوقت نفسه أكد مدير عام مركز طبرق الطبي أهمية ودور المركز فى المنطقة الممتدة من إمساعد إلى الجبل الأخضر.

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