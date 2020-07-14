مؤسسة النفط تدعم بلدية الرحيبات بـ«احتياجات مُلِحّة»

شاحنات وسيارات مهداة من مؤسسة النفط للمجلس البلدي الرحيبات, 14 يوليو 2020. (مؤسسة النفط)

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، شاحنتي خزان مياه بسعة 12 ألف لتر، وسيارة قمامة ضاغطة ثمانية أمتار مكعبة، بالإضافة إلى سيارة قمامة قلاب لصالح المجلس البلدي الرحيبات، ضمن احتياجاتها الملحة، وتمت إجراءات التسليم والتسلم بمقر شركة الشاحنات الكائن بتاجوراء.

وبحسب بيان المؤسسة الصادر اليوم، حضر التسليم كل من عميد بلدية الرحيبات سيفاو سليمان المالطي، وعضو المجلس البلدي حاتم أحمد أبوالقاسم، ومدير مكتب العميد صلاح إمحمد زكري، وعيسى شتيوي، ومعاذ شيتاو، ممثلين عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت المؤسسة أن هذه المساهمة تأتي بهدف حل بعض الاختناقات الخدمية وللتخفيف من مشكلة نقص مياه الشرب بالبلدية لحين تدخل الجهات المعنية بهذا الأمر، حيث إن الحلول الجذرية لمثل هذه المختنقات تتطلب ميزانيات ضخمة تفوق الإمكانات المتاحة المخصّصة لنشاط التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.