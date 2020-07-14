حملة لإزالة الوصلات غير الشرعية على مسارات النهر الصناعي شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 08:58 مساء
حملة إزالة للوصلات غير الشرعية على مسارات النهر الصناعي شرق سرت, 14 يوليو 2020. (بوابة الوسط)

شرعت اللجنة المشكلة بين جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، والغرفة الأمنية المشتركة سرت، في حملة واسعة لإزالة الوصلات غير الشرعية الموجودة على مسارات خطوط نقل المياه بمشاريع الأودية الشرقية التابعة للنهر الصناعي شرق سرت.

وتضم الغرفة الأمنية المشتركة سرت الإدارة العامة للبحث الجنائي والإدارة العامة للدعم المركزي وسرية الشرطة العسكرية بسرت.

وحسب تصريح رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى سرت مهندس فتحي العقيلي، إلى «بوابة الوسط»، فإن اللجنة حققت نتائج واتخذت إجراءات مع عدد من المواطنين المخالفين، لا سيما أصحاب المزارع، الذين قاموا بعمل وصلات غير قانونية كما تمت إزالتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الوصلات غير الشرعية تسهم في تخفيف ضخ وصول المياه لخزان القرضابية بسرت، عبر خزان أجدابيا.

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